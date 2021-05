Orlando, situazione crisi è grave, misure saranno mirate

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Sul fronte della crisi innescata dalla pandemia e del suo impatto sull'occupazione la situazione "è grave. E' grave perchè ci sono settori fortemente colpiti: penso al commercio, penso al turismo e lì dobbiamo concentrare la nostra attenzione", dice il ministro Andrea Orlando, ospite di Mezz'ora in Più su RaiTre. Poi ci sono, aggiunge, "nicchie che hanno avuto colpi fortissimi dentro settori che apparentemente vanno bene, per esempio la ristorazione nel settore alimentare".

Così l'aziende del Governo, per le misure da mettere in campo, punta a "distinguere come nei diversi settori e nei diversi territori" la crisi ha colpito.

La gradualità nelle riaperture, i vaccini, i ristori: "è la via giusta su cui proseguire. E dobbiamo anche aiutare chi riparte oggi - aggiunge il ministro - ad avere, soprattutto in quei settori così colpiti, meno pressione fiscale, meno costo del lavoro. In quei settori. Non dobbiamo ridurre il costo del lavoro indistintamente: se dobbiamo dare una mano diamola a quei settori che hanno pagato un prezzo più alto". (ANSA).