Confindustria, si intravede risalita, il rimbalzo è più vicino

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "L'economia italiana intravede la risalita dalla crisi, in linea con l'Europa", rileva il centro studi di Confindustria con la sua analisi mensile 'congiuntura flash', e avverte. "Il mondo è già ripartito". Il Pil è "più vicino al rimbalzo": in "Italia sono iniziati da aprile i primi allentamenti delle restrizioni anti-Covid. Ciò condurrà nel secondo trimestre a un piccolo segno positivo del Pil", "si conferma lo scenario in cui un forte rimbalzo si avrà nel terzo trimestre, grazie al crescere delle vaccinazioni", anche se "restano rischi al ribasso". Dal Pnrr "arriverà un aiuto alla ripresa già nella seconda metà del 2021". (ANSA).