Cdp: via libera a offerta su 10% di Open Fiber

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a CDP Equity a presentare un'offerta ad Enel per l'acquisizione di una partecipazione del 10% di Open Fiber (OF) e così "raggiungere la maggioranza del capitale della società per rafforzare il proprio sostegno a un'infrastruttura strategica di grande importanza per la digitalizzazione e la competitività del Paese". Lo annuncia in una nota.

Uno dei nodi sul tavolo della trattativa, quello della governance è stato sciolto e Cdp ha autorizzato la sottoscrizione di un term-sheet vincolante con Macquarie per definire gli assetti di governance di OF successivi all'ingresso del fondo nel capitale. Inoltre, precisa la nota, Cdp si è impegnata ad apportare nuove risorse prima del closing, "finalizzate a sostenere l'accelerazione del piano di sviluppo della rete infrastrutturale". Cdp si pone sempre come investitore di lungo periodo in società operanti in settori e tecnologie prioritarie per il Paese e in questo senso la Cassa definisce l'operazione su Open Fiber "coerente". L'obiettivo, esplicita, "è quello di estendere su scala nazionale una rete in fibra ottica aperta a tutti gli operatori, riducendo il digital divide". (ANSA).