Alitalia: stipendi di aprile pagati in due tranche il 3-4 maggio

Gli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia verranno pagati "in due tranche" del 50% lunedì 3 e martedì 4 maggio. Lo rendono noto i sindacati dopo l'incontro di questa mattina con i commissari straordinari della compagnia. Intanto da Bruxelles la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, ha detto che "continuo a credere che possiamo trovare una soluzione, spetta all'Italia presentare una proposta rivista su che ci consenta di soddisfare i nostri diversi criteri", aggiungendo: "Il mio team sta aspettando da tempo una proposta per poter riprendere le trattative. Prima di questa pausa si stavano facendo buoni progressi". La commissaria ha poi precisato che sui prestiti ponte una decisione è "quasi pronta". Infine "sul lancio di Ita condivido il senso di urgenza espresso dalle autorità italiane e dai rappresentanti di Ita per essere pronti alla stagione estiva", ma "l'importante è che Ita sia un'azienda economicamente diversa e nuova rispetto ad Alitalia", ha concluso Vestager.