Spread Btp-Bund: in rialzo a 110,6 punti

(ANSA) - MILANO, 29 APR - In rialzo a 110,6 punti base il differenziale tra Btp e Bund, dopo avere già aperto in salita rispetto alla chiusura a 107 punti della vigilia e facendo segnare come minimo 109 punti.

Il rendimento del decennale italiano ha raggiunto lo 0,88%, dopo avere toccato un minimo dello 0,86% vicino all'apertura.

(ANSA).