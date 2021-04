Petrolio: prezzo parte in rialzo a 64,2 dollari

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Partenza in rialzo per il prezzo del petrolio spinto dalla ripresa della domanda mondiale che annulla i timori per l'espandersi della pandemia in India. Il Wti del Texas sale dello 0,56% a 64,2 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord avanza dello 0,6% a 67,6 dollari. (ANSA).