Iccrea: utile 2020 in lieve calo a 202 milioni

Iccrea chiude il 2020 con un utile consolidato di gruppo di 202 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 245 milioni del 2019. Lo si legge in una nota secondo cui è risultata "in crescita la raccolta diretta da clientela, che nel 2020 raggiunge i 113,2 miliardi di euro, con un incremento di 7,8 miliardi di euro rispetto al 2019 . Il gruppo, ha affermato Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca ha erogato di 6 miliardi di euro di finanziamenti garantiti dallo Stato a favore delle PMI, e con l'approvazione di 215 mila richieste di moratoria nell'ambito del DL Cura Italia per oltre 23 miliardi di euro. (ANSA).