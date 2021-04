Generali: in assemblea il 51,5%, Donnet lavora a nuovo piano

All'assemblea di Generali, che si è tenuta in streaming da Trieste, ha partecipato il 51,5% del capitale, che ha votato quasi all'unanimità tutti i punti all'ordine del girono. Voto favorevole anche dalla Delfin di Leonardo del Vecchio e da Edizione dei Benetton. Assente invece, come dalle attese, Francesco Gaetano Caltagirone, azionista della compagnia con un quota del 5,6%.

Il ceo del Leone, Philippe Donnet, ha ribadito che "Stiamo lavorando alla definizione del prossimo piano e abbiamo basi solide per costruirlo". "Sono molto fiducioso nel futuro delle Generali e nelle persone con cui lavoro per concludere il presente piano e mettere a punto quello per il prossimo triennio", ha aggiunto. (ANSA).