Intesa: Messina,500 mld crediti, vicini a famiglie e imprese

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Anche in un anno complesso come quello che abbiamo alle spalle, Intesa Sanpaolo ha saputo essere a fianco di imprese e famiglie nel Paese supportando l'economia reale e rafforzando ulteriormente l'impegno per contrastare l'emergenza sanitaria e sociale". Così il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell'assemblea degli azionisti. "Gestiamo - aggiunge - 1.200 miliardi di risparmi degli italiani, abbiamo accordato 500 miliardi di euro di crediti, quasi un terzo del Pil nazionale".

Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha evidenziato come sarebbero sufficienti pochi numeri per "raccontare il successo di Intesa Sanpaolo, per spiegare il suo peso determinante nell'economia del Paese". Da tempo "siamo ai primi posti in Europa - ha aggiunto - per solidità patrimoniale e redditività, così come siamo riconosciuti tra le società più sostenibili a livello mondiale. Intesa Sanpaolo è un punto di riferimento del Paese, vive da sempre a fianco di famiglie e imprese".

"Cura, Eccellenza, Innovazione e Sostenibilità - ha concluso Gros-Pietro - sono le quattro dimensioni chiave per costruire il futuro insieme". (ANSA).