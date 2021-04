Borsa: Milano gira in calo, pesano le utility

(ANSA) - MILANO, 28 APR - La Borsa di Milano (-0,4%) gira in calo dopo un avvio in terreno positivo e in controtendenza rispetto agli altri listini europei. Su Piazza Affari pesano Saipem (-9,2%), dopo i conti del trimestre, e le utility. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 111 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,89%.

In calo il comparto della farmaceutica con Recordati (-1,7%), in vista della trimestrali in arrivo la settimana prossima, e Diasorin (-1%). Male Enel (-1%), A2a (-0,5%), Hera (-0,4%), Snam (-0,3%) e Italgas (-0,2%). Andamento negativo per Atlantia (-0,7%) e Stm (-0,6%).

Rallentano le banche con Mps (-0,1%), Intesa e Unicredit (-0,3%) mentre sono in rialzo Banco Bpm (+0,1%) e Bper (+1,5%).

In terreno positivo Generali (+0,1%), in attesa delle mosse dei soci in vista dell'assemblea di domani. Prosegue tonica Mediaset (+6,4%), dopo i conti, la raccolta pubblicitaria e la nuova stagione nei rapporti con Vivendi. (ANSA).