Borsa: Europa in rialzo con le banche, effetto trimestrali

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Le Borse europee proseguono in rialzo sostenute dalle banche, grazie all'effetto dei risultati positivi del primo trimestre dell'anno. Gli investitori restano in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla Fed statunitense mentre resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da coronavirus e la campagna di vaccinazione. Sul fronte valutario è poco mosso l'euro sul dollaro si attesta a 1,2084 a Londra.

Piatto l'indice stoxx 600 (-0,09%). In positivo Londra (+0,4%), Parigi e Francoforte (+0,2%) mentre è in calo Madrid (-0,2%). In luce il comparto energia (+0,8%) con Bp (+1,2%), Shell (+1%), Total (+0,7%). Bene le banche (+0,4%) dove si mettono in mostra Deutsche Bank (+5,4%), dopo i risultati del primo trimestre, Bnp Paribas (+1,6%), Societe Generale (+1,1%), in controtendenza Banco Santander (-1%), nonostante la crescita dell'utile e dei ricavi del trimestre.

Seduta in calo per le utility (-0,4%) con Endesa (-0,4%) mentre sono piatte Suez e Veolia. In calo anche il comparto dell'industria (-0,5%) e la farmaceutica (-0,4%). (ANSA).