Borsa: Europa chiude in rialzo, Parigi +0,6%

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Seduta in cauto rialzo sulle piazze in Europa con l'indice Stoxx Europe 600 che si ferma in rialzo dello 0,8 per cetno. Londra guadagna lo 0,3%, Parigi lo 0,6%, Francoforte lo 0,32%, Madrid lo 0,43% e solo Milano resta sotto la parità, seppur di poco (-0,06%).

Tra i titoli che si mettono in evidenza e contribuiscono maggiormente a sostenere i listini ci sono Sanofi (+2,4%) e Deutsche Bank (+10,7%). (ANSA).