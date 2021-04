Borsa: Asia chiude in positivo in attesa della Fed

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Le Borse asiatiche archiviano la seduta in positivo, dopo la chiusura mista di Wall Street e in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla Fed statunitense.

L'attenzione degli investitori resta ancora alta sull'andamento della pandemia e della relativa campagna di vaccinazione.

Tokyo chiude in rialzo dello 0,21%. Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro a un livello di 108,96, e a 131,50 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Shanghai (+0,12%), Shenzhen (+0,62%) e Mumbai (+1%) mentre è in calo Seul (-1,1%).

Sul fronte macroeconomico in calendario oggi i dati sulla fiducia dei consumatori di Germania e Francia. Previsto anche l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde, in una conversazione con David Rubenstein all'online Global Leaders Series of the Aspen Security Forum. Dagli Stati Uniti attesa per la riunione del Fomc della Fed e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Previste anche le scorte delle imprese e quelle del petrolio. (ANSA).