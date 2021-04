Mediaset: raccolta pubblicità del primo trimestre +6%

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Tra gennaio e marzo scorsi i ricavi pubblicitari consolidati di Mediaset generati da tutte le concessionarie del gruppo sono cresciuti del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Per Publitalia '80 si tratta del terzo trimestre consecutivo con andamento dei ricavi in aumento "pur in un contesto di mercato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria", afferma una nota del Biscione. (ANSA).