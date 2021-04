Borsa: Milano peggiora (-0,2%), scivola Leonardo, bene Cnh

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Piazza Affari gira subito in calo dopo un avvio positivo (Ftse Mib -0,22 a 24.331 punti), frenata da Leonardo (-3,2%) dopo l'acquisizione del 25% della tedesca Hendsolt annunciata sabato scorso. Giù anche Stellantis (-1,01%), Pirelli (-1,36%) e Banco Bpm (-0,75%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in lieve rialzo sopra i 104 punti segnati in apertura. Più caute Bper (-0,17%) e Unicredit (-0,1%), tiene invece Intesa (+0,23%). Rialzo per Moncler (+1,1%), Cnh (+1,03%), Interpump (+0,89%), Atlantia (+0,83%) e Terna (+0,58%). Poco mossa Mps (-0,09%), debole Creval (-1,21%), segno meno per la Juventus (-0,73%). Fiacca Eni (-0,24%), con il calo del greggio, balzo di Maire Tecnimont (+2,78%) dopo una commessa in India. (ANSA).