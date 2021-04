Leonardo: a.d Ensoldt, sosterrà nostra strategia di successo

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Accogliamo con favore l'investimento di Leonardo in Hensoldt", commenta l'a.d della società tedesca, Thomas Müller. "Attraverso questa operazione - dice -potremo contare su un secondo azionista di riferimento di lungo periodo nella nostra società e un potenziale partner strategico importante con cui collaboriamo già con successo su una serie di programmi. In qualità di leader nella fornitura di sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, vediamo molteplici opportunità di collaborazione con Leonardo per supportare ulteriormente la nostra strategia di successo e rafforzare la crescita di Hensoldt nel lungo periodo". (ANSA).