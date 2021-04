Creval: Maioli (Agricole),operazione è un successo per tutti

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Giampiero Maioli, Ceo di Credit Agricole Italia esprime "grande soddisfazione" per la conclusione dell'opa sul Creval che ha permesso alla Banque Verte di conquistare il 91% del capitale. "Un'operazione - sottolinea - che rappresenta un successo per tutti. Si tratta di un'ulteriore conferma del profondo radicamento nel territorio italiano e della fiducia del Gruppo Credit Agricole nel nostro Paese". "Con Creval rafforzeremo ulteriormente l'impegno nella crescita sostenibile, in grado di generare benefici per tutti gli stakeholder, gli azionisti e, in particolare, i clienti e le persone che vi lavorano", aggiunge Maioli che è anche Head dell'Agricole per l'Italia. "Il nostro gruppo è sempre stato e continuerà ad essere al servizio del nostro Paese, per contribuire alla fase di rilancio che ci vede protagonisti in Europa", spiega ancora Maioli rilevando come il gruppo continuerà a "investire nell'economia reale, mettendo a disposizione di imprese e famiglie tutte le nostre competenze e la nostra solidità". (ANSA).