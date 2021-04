Tod's rinnova il cda, entra Chiara Ferragni

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Tod's rinnova il consiglio di amministrazione, con l'ingresso, come annunciato, di Chiara Ferragni. L'assemblea degli azionisti ha anche approvato il bilancio 2020 chiuso, come già noto, con un risultato netto in perdita per 73,2 milioni a livello di gruppo e in perdita per 116,8 milioni per la spa.

Nel nuovo cda, nominato per il triennio 2021-2023, di 15 componenti, tutti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista di maggioranza, il presidente Diego Della Valle in comitato esecutivo con Andrea Della Valle, Umberto Macchi di Cellere, Emilio Macellari, poi Luigi Abete, Maurizio Boscarato, Marilù Capparelli, Luca Cordero di Montezemolo, Sveva Dalmasso, Chiara Ferragni, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Cinzia Oglio, Emanuela Prandelli, Pierfrancesco Saviotti. (ANSA).