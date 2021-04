Borsa: a Tokyo apertura in netto ribasso (-1,56%)

(ANSA) - TOKYO, 21 APR - La Borsa di Tokyo apre la seduta in sostenuto ribasso, in scia alla correzione degli indici azionari statunitensi, mentre si concretizza la possibilità di un nuovo stato di emergenza in Giappone con il progressivo aumento dei contagi di coronavirus. Il Nikkei evidenzia un calo dell'1,56% a quota 28,646.49, lasciando sul terreno 453 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 108,10, e sull'euro poco sopra a 130. (ANSA).