Borsa: Milano pesante, giù le banche guidate da Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Piazza Affari ha terminato una seduta pesante (indice Ftse Mib -2,44%) in linea con le altre borse europee e Wall Street sul ritorno dei timori per l'espandersi dei contagi da covid in Giappone e in India insieme agli inevitabili realizzi su listini che viaggiavano sui massimi storici.

Mentre lo spread è salito oltre i 104 punti, a soffrire sono stati in prima battuta le banche con in testa il Banco (-5,61%), Bper (-5,38%), Unicredit (-5,16%). Male anche Leonardo (-4,66%) mentre fuori dal paniere principale Mediaset (-5,28%) fa uno scivolone all'indomani della sentenza su Vivendi.

Tra i big l'unico titolo controcorrente è Recordati (+0,13%).

Limitano poi le perdite i difensivi Italgas (-0,63%) e Snam (-0,87%). (ANSA).