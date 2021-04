Borsa: Europa termina seduta in pesante ribasso

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Seduta pesante per le Borse europee trascinate al ribasso da Wall Street sui timori per i picchi di contagi da Covid in paesi come India e Giappone. Francoforte ha segnato un calo dell'1,57%, Parigi del 2,17% e peggio ancora ha fatto Londra (-2%). (ANSA).