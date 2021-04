Borsa: Europa si appesantisce ancora, Milano -1,7%

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Non si arresta il rosso per le Borse europee appesantite dai nuovi timori legati al Covid con molti Paesi nel mondo che devono fare i conti con la recrudescenza della pandemia. Anche i future su Wall Street si confermano negativi. Lo stoxx 600 perde oltre un punto percentuali con finanziari, beni di consumo, industriali ed energia sotto vendita. Tra le singole Piazze Londra perde l'1,12%, Parigi l'1,38%, Francoforte lo 0,8%. Milano è la peggiore: Ftse Mib- '1,7% a 24.625 punti. Lo spread tra Btp e Bund è a 103 punti.

Sotto pressione i bancari con Unicredit, Bper e Banco Bpm che perdono oltre 3,3%. Trai big la maglia nera è di Leonardo (-3,9%). Fuori dal paniere principale si spegne l'effetto SuperLega sulla Juve che cede il 6,3%. Mediaset registra un -4,9% all'indomani della decisione del Tribunale di Milano che ha condannato Vivendi a risarcirla per il mancato acquisto di Premium. Tra i titoli sotto la lente il Creval che continua a viaggiare a 12 euro sotto i livelli dell'opa di Agricole.

(ANSA).