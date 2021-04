Spread Btp-Bund: in lieve rialzo a 102 punti

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Il differenziale tra il Btp e il Bund tedesco è in lieve rialzo a 102 punti base rispetto alla chiusura a 100,9 punti della chiusura di venerdì. In apertura di seduta ha toccato i 102,1 punti, mentre era sceso intorno ai 98,9 punti poco dopo le 10.

Il rendimento del decennale italiano è allo 0,79%, rispetto allo 0,74% della chiusura di venerdì. In giornata è arrivata a un minimo dello 0,72% poco prima delle 10. (ANSA).