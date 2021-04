Borsa: sprint Juve (+17%) con notizie su Superlega. Manchester corre a Wall street

Festeggiano sui mercati i titoli delle squadre che hanno aderito al progetto della Superlega. Sprint per il titolo della Juventus in Borsa (+17%) a 0,9 euro, nella giornata in cui viene annunciata la costituzione di una Superlega di calcio. Non fa lo stesso effetto alla Lazio (+0,35%) a 1,14 euro e tantomeno alla Roma (-0,1%) a 0,28 euro.

Avvio di corsa per il Manchester United che in avvio di seduta fa un balzo del 9,3% a 7,6 dollari a Wall Street, dove il club inglese è quotato. E la sua capitalizzazione sale 2,88 miliardi di dollari. Nel premarket il titolo della squadra aveva segnato un rialzo ancora più deciso nell'ordine del 13%, in linea col rally alla Borsa di Milano della Juve, l'altro club quotato su un listino fra quelli che hanno fondato la Super League. La squadra bianconera guadagna ora il 15,6% a 0,89 euro e ha un valore ormai ben oltre 1 miliardo di euro (quasi 1,2 miliardi la capitalizzazione a questi prezzi).