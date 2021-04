Bankitalia:a febbraio acquisto esteri 7,5mld titoli Stato

(ANSA) - ROMA, 19 APR - A febbraio 2021 gli investitori esteri hanno acquistato titoli pubblici italiani per 7,5 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla bilancia dei pagamenti stilata dalla Banca d'Italia secondo cui gli investitori esteri hanno effettuato investimenti diretti in Italia per 2,8 miliardi e acquisti di titoli di portafoglio italiani per 8,8 miliardi, concentrati nel comparto dei titoli pubblici (7,5 miliardi, in prevalenza BTP). Negli "altri investimenti" sono stati registrati afflussi legati alla terza tranche di prestiti SURE al settore pubblico italiano.

Nei dodici mesi terminanti a febbraio 2021 il surplus di conto corrente è stato pari a 59,2 miliardi di euro (il 3,6 per cento del PIL), da 59,4 miliardi nel corrispondente periodo del 2020. Le attività nette sull'estero sono cresciute di 9,6 miliardi. I residenti hanno effettuato investimenti in titoli di portafoglio esteri per 16,0 miliardi (sia quote di fondi comuni sia titoli di debito a medio-lungo termine) e investimenti diretti per 1,2 miliardi; hanno invece ridotto le proprie attività in prestiti, depositi e altri investimenti (per 7,7 miliardi). (ANSA).