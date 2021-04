Unicredit: Orcel, innovare, semplificare, digitalizzare

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Andrea Orcel, il nuovo ad di Unicredit, disegna in un messaggio ai dipendenti la banca che vuole costruire. "Il mio obiettivo è diventare, insieme a voi, innovatori nel nostro campo. Una banca che vada oltre le aspettative e quindi le superi. Ciò richiede un cambiamento di mentalità, e la capacità di credere che l'impossibile sia ora possibile" scrive e di fatto presenta il suo piano che punta su innovazione, semplificazione e digitale. "Ci concentreremo sulla riduzione della complessità" e infine "dobbiamo aumentare il ritmo di digitalizzazione e di adozione di nuove tecnologie".

"Ho accettato l'incarico perché credo che il sistema bancario sia parte integrante del funzionamento della società. Insieme, sia come individui sia come membri di una squadra, abbiamo il dovere di spingerci oltre il nostro limite di comfort per migliorare il sostegno dei clienti, permettendo (loro, ndr) di raggiungere i propri traguardi" scrive firmandosi solo con il nome di battesimo. "Le banche fanno molto di più che muovere gli ingranaggi della società. Forniscono opportunità". (ANSA).