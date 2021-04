Fintech: in 3 mesi finanziamenti per 637 milioni a imprese

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Nei primi tre mesi del 2021 si sono registrati oltre 637 milioni di euro di finanziamenti alle imprese con un forte incremento di aziende finanziate che passano da 676 nei primi tre mesi del 2020 a quasi 1795 nel 2021. Questi i dati dell'analisi condotta da ItaliaFintech, l'Associazione Italiana che raggruppa una ventina di operatori del Fintech tra cui Banca Progetto, Conio, N26.

In questo primo trimestre del 2021, oltre i finanziamenti alle imprese, crescono anche il factoring, 134 milioni di euro (+6,3%), e i prestiti consumer 34,8 milioni di euro (+49,4%). In particolare, le transazioni di questi primi tre mesi relativi ai prestiti consumer (+58,9%) evidenziano come anche tra i privati i finanziamenti alternativi si siano affermati grazie alla velocità e la semplicità nel ricevere un prestito rispetto ai canali tradizionali.

"Anche in questo primo trimestre il Fintech italiano registra un trend molto positivo - dichiara Andrea Crovetto, Presidente di ItaliaFintech - nel 2020 i nostri associati hanno dimostrato come questo settore abbia continuato a crescere riuscendo a rispondere con velocità alla crisi. Le statistiche generali del lending, che è più che raddoppiato rispetto ai primi tre mesi del 2020, evidenziano come sia per i privati che per le aziende i servizi Fintech non siano percepiti come una novità ma come ordinari strumenti di accesso al credito". (ANSA).