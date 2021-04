A Bergamo arriva il 'contapasseggeri' su bus e tram

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Un 'contapasseggeri' per controllare in tempo reale il numero di persone a bordo di autobus e tram e visualizzare i posti disponibili sull'app, sul monitor delle pensiline digitali e sui display esterni dei mezzi. Così l'azienda Trasporti Bergamo (Atb) monitora l'affollamento sui mezzi pubblici, completando il servizio con l'informazione in tempo reale degli orari delle corse.

Il sistema conteggia il numero effettivo dei passeggeri in salita e in discesa, "con una percentuale di accuratezza rilevata pari al 97,96%", utilizzando "sensori basati su tecnologia di visione stereoscopica e Led a raggi infrarossi ad alta luminosità, installati in prossimità delle porte dei mezzi", spiega l'azienda in una nota. Dal computer di bordo, collegato con i sensori di rilevazione, il conducente visualizza in tempo reale il numero di persone sul mezzo e i posti ancora disponibili, mentre, la centrale operativa di Atb, cuore del servizio, monitora l'andamento delle corse attraverso una piattaforma digitale. Grazie alla tecnologia in cloud, l'operatore è in grado di verificare informazioni precise sulle singole corse, dai minuti di anticipo o ritardo ai passeggeri a bordo fino alla posizione del mezzo. "In questo particolare momento, la possibilità di poter disporre anche di tali dati rende più sicuro e fruibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico consentendo ai passeggeri di decidere quando prendere il mezzo di trasporto in base all'affollamento e al tempo di attesa", afferma il presidente di Atb, Enrico Felli. Si tratta di "un passo in più verso il futuro di una mobilità integrata e sostenibile" (ANSA).