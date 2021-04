Mediaset: nessuna apertura dell'ultima ora su Vivendi

Mediaset ribadisce che "considerato il contenzioso pendente non c'è alcuna apertura dell'ultima ora" su Vivendi.

"Non esiste invece, come sempre ribadito, alcuna preclusione a soluzioni positive negli interessi di tutti gli azionisti." Lo precisa in una nota il gruppo del Biscione alla luce delle chiave di lettura data da un quotidiano sulla causa in atto con Vivendi all'indomani delle parole del cfo di Mediaset Marco Giordani in una video intervista.