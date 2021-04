L'inflazione sale a marzo allo 0,8%, prezzi +0,3% in un mese

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Nel mese di marzo, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua (da +0,6% di febbraio). Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare.

La lieve accelerazione dell'inflazione si deve prevalentemente all'inversione di tendenza dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (che passano da -3,6% a +1,7%) e, in misura minore, all'accelerazione di quelli dei servizi relativi ai trasporti (da +1,0% a +2,2%). (ANSA).