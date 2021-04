Confindustria: Comin Partners entra in Assoconsult

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Comin & Partners è la prima società di consulenza per la comunicazione e le relazioni istituzionali a unirsi ad Assoconsult, l'associazione di Confindustria che riunisce le società di consulenza di management. Il presidente di Assoconsult, Marco Valerio Morelli ha "annunciato anche l'iniziativa di un progetto di 'Advocacy della Consulenza' che sarà coordinato da Gianluca Comin, con il compito di studiare e progettare attività e campagne di advocacy e valorizzazione di un settore sempre più importante per la Pubblica Amministrazione e le aziende in questo momento di sfida e rilancio economico per il Paese".

"Siamo orgogliosi di aderire ad Assoconsult ed al sistema Confindustria, che riteniamo fondamentale per rappresentare un settore importante come quello della consulenza. È un comparto che giocherà un ruolo decisivo a supporto della ripartenza del sistema economico e industriale e per affiancare il settore pubblico nell'implementazione del Next Generation Plan. In questo contesto la comunicazione integrata e le relazioni istituzionali sono sempre più parte integrante delle strategie manageriali", commenta Gianluca Comin, presidente e fondatore di Comin & Partners che guida con Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti.

"L'ingresso di una società come Comin & Partners è da una parte fonte di grande soddisfazione per l'attrattività e riconoscibilità che Assoconsult ha acquisito in questi anni, dall'altra la dimostrazione che le relazioni esterne sono ormai parte integrante del lavoro che svolgiamo tutti i giorni come consulenti di management" dice Marco Valerio Morelli: "Il progetto di advocacy per il settore che abbiamo pensato e che sarà coordinato da Gianluca Comin darà un contributo fondamentale al posizionamento e alla promozione del settore nel dibattito pubblico". (ANSA).