Borsa: Milano piatta, in coda a Europa, attesa per Usa

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Sono in leggero rialzo le Borse europee con Milano in coda (indice Ftse Mib invariato) sulla scia dei futures Usa che segnalano una apertura positiva dei listini americani dopo la pausa dai massimi storici fatta mercoledì quando lo strano debutto sul Nasdaq della criptovaluta Coinbase ha oscurato i guadagni della banche che hanno aperto la stagione delle trimestrali. Oggi è il turno di Blackrock, Citigroup e Bank of America e sono attesi anche i dati americani su sussidi di disoccupazione, produzione industriale e vendite al dettaglio.

Tra i titoli europei si mette in luce a Zurigo Abb (+3%), che ha rivisto al rialzo la stime sui ricavi, e quelli del settore minerario, che sostengono sopratutto Londra (+0,32%), aiutati dal buon andamnto delle materie prime mentre il petrolio si assesta all'indomani di un forte passo in avanti delle quotazioni.

Milano segue a distanza Francoforte e Parigi (entrambe +0,29%) frenata dal vendite che a metà seduta colpiscono Nexi (-1,23%), Tenaris (-0,96%) e Fineco (+0,94%). Brilla invece Amplifon (+2,46%) con Bper (+1,78%) e Ferrari (+1,12%). Trascurata Unicredit nel giorno dell'assemblea (+0,11%) e si è appiattiva Creval, invariata a 12,34 euro dopo che Credit Agricole ha ritoccato il prezzo d'opa mentre resta ben acquistata l'altra banca valtellinese, la Popolare di Sondrio (+1,2%). Lo spread Btp -Bund oscilla intanto intorno a 103 punti base. (ANSA).