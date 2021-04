Borsa: in Europa prevale la prudenza, positivi i future Usa

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Prevale la prudenza sui listini europei, orientati comunque al rialzo con i futures su Wall Street positivi dopo la chiusura contrastata degli indici americani col Nasdaq che ha terminato in calo dopo il debutto disorientante di Coinbase. In giornata si attendono i primi dati Usa sui sussidi di disoccupazione e quelli sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio. Per il resto mancano spunti per gli investitori che guardano distrattamente anche alle sorti del vaccino Johnson&Johnson. Piatte le quotazioni del petrolio.

Londra (+0,42%) è la migliore seguita da Francoforte (+0,33%).

Più caute Parigi (+0,14%) e Milano (+0,13%). (ANSA).