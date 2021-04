Borsa: Europa migliora in attesa di Wall Street, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Migliorano le borse europee in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con i futures in territorio positivo dopo dati contrastanti. Sono salite oltre le stime le richieste di sussidi di disoccupazione, ma sono balzati dell'8,4%, le vendite al dettaglio di beni essenziali in marzo, attese in rialzo del 5%. Meglio delle stime anche altri indicatori macroeconomici come l'indice manifatturiero di New York e quello della Fed di Filadelfia.

La migliore è Londra (+0,64%), seguita da Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,35%), Madrid (+0,2%) e Milano (+0,1%), ultima in classifica. In calo a 102,3 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento decennale in ulteriore calo (-5,9 punti) allo 0,733%. In calo il greggio (Wti -0,49% a 62,84 dollari al barile), che resta comunque ben al di sopra dei 60 dollari al barile, mentre corrono i metalli, dal rame (+1,97% a 9.074 dollari la tonnellata) al ferro (+2,34% a 1.036,5 dollari la tonnellata). Proprio gli estrattivo-minerari Rio Tinto (+1,6%) e Bhp (+1,45%) guidano i rialzi. Contrastati i tecnologici Sap (+2,31%) e Nexi (-1,15%). Bene Ferrari (+1,26%), pèiù caute invece Stellantis (+0,47%) e Bmw (+0,55%).

Deboli i petroliferi Repsol (-1,44%), Bp (-0,96%) e Shell (-0,55%), insieme a Eni (-0,38%), in controtendenza Total (+0,24%). In campo bancario scivolano Hsbc (-0,86%), Lloyds (-0,99%) e Bbva (-1,1%). In piazza Affari bene Bper (+1,49%), Banco Bpm (+1,11%) e Intesa (+0,59%). Cauta Unicredit (+0,18%) nel giorno dell'assemblea. (ANSA).