Petrolio: in rialzo, Wti a 60,90 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti segna un aumento dell'1,18% a 60,90 dollari al barile. Ad incidere anche le indicazioni di una riduzione delle scorte. A salire anche il Brent che guadagna l'1,13% a 64,40 dollari al barile. (ANSA).