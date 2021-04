Borsa: Europa migliora dopo produzione Italia, Milano +0,45%

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Il rialzo della produzione industriale italiana in febbraio, seppure inferiore alle stime favorisce le principali borse europee, da Milano (+0,45%) a Francoforte (+0,34%), Madrid (+0,36%) e Parigi (+0,42%). Più cauta Londra (+0,08%), che gira in positivo. Positivi i futures Usa in attesa attesa della fiducia Zew in Germania e nell'Ue, del report mensile dell'Opec, dell'inflazione americana in marzo, del Red Book mensile sul commercio, degli interventi di 4 membri del Fomc della Fed e delle scorte settimanali di greggio.

Ridiscende sotto quota 60 dollari al barile il Wti (+0,22% a 59,82 dollari), mentre si confermano negativi i metalli ad eccezione del ferro (+2,58% a 1.015,5 dollari la tonnellata) e dell'acciaio (+1,28% a 5.062 dollari la tonnellata). Sempre forte il dollaro a 1,19 sull'euro, mentre la sterlina avanza a 1,375 dollari. In rialzo a 104,4 punti lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento decennale in crescita di 2,3 punti allo 0,756%.

Acquisti su Porsche Holding (+1,35%), a monte della catena di controllo di Volkswagen (+0,38%), mentre in Piazza Affari corre Cnh (+2,16%), all'indomani dell'accordo con Plus sui camion a guida autonoma e in attesa di sviluppi della trattativa su Iveco con la cinese Faw, che ha fatto ventilare il ricorso alla 'Golden Power' al ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti.

Acquisti sui produttori di semiconduttori, da Asm (+2,59%) ad Asml (+2,21%), da Stm (+2%) a Infineon (+1,38%).In ordine sparso i bancari Bnp (+1,05%), Bbva (-0,6%), Caixabank (-0,5%), Commerzbank (-0,46%) e Barclays (+0,8%). Poco mosse in Piazza Affari Intesa (+0,53%), Unicredit (+0,49%), Banco Bpm (+0,3%) e Bper (+0,05%). Deboli i petroliferi Shell (-1%) e Bp (-0,74%), poco mosse invece Total (+0,2%) ed Eni (+0,28%), mentre l'ampliamento di una commessa da Qatargas non smuove Saipem (-0,09%). Contrastate Acs (-0,83%), pronta a mettere fino a 10 miliardi su Aspi e Atlantia (+0,65%), in attesa che quest'ultima decida se optare per l'offerta spagnola o per quella di Cdp insieme ai fondi infrastrutturali di Blackstone e Macquarie.

