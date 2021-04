Aipb: formazione per ingresso giovani in private banking

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Introdurre i giovani all'industria del private banking, A questo mira il Master AIPB post-universitario in Private Banking & Wealth Management organizzato dall''Associazione Italiana Private Banking, insieme a Silva Lepore, Direttore del Master AIPB - una lunga esperienza nella finanza internazionale e nel Private Banking e Wealth Management. Si tratta, informa una nota, di un percorso formativo di nove mesi destinato ai giovani.

Il corso di alta formazione sarà inaugurato venerdì 16 aprile. Destinato a giovani laureandi o neolaureati in corsi di laurea di economia, ingegneria gestionale, scienze statistiche e giurisprudenza. Il corso è strutturato in 11 settimane di lezioni online cui seguiranno, a partire dal mese di luglio, sei mesi di stage retribuito presso uno dei 25 Istituti Finanziari aderenti al progetto. Duecentottanta ore di didattica digitale in aula virtuale sempre in diretta, che saranno accompagnate da 19 docenti provenienti dalle migliori università italiane e dalle testimonianze di esponenti della finanza italiana ed estera, opinion leader: CEO, fondatori di startup o professionisti con esperienze internazionali inclusi quelli provenienti da sei studi legall. (ANSA).