Polo del Gusto (Illy): Macchione nominato a.d.

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Andrea Macchione è il primo amministratore delegato del Polo del Gusto, la sub-holding del Gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè. Lo ha deciso il CdA il 30 marzo scorso con una decisione diventata operativa due giorni dopo. Amministratore delegato della Domori, che fa parte dello stesso Polo, Macchione va a ricoprire un ruolo che non esisteva e la cui istituzione testimonia il percorso di crescita della costellazione aziendale che fa capo a Riccardo Illy nata nel giugno 2019.

Il compito di Macchione nel nuovo ruolo lo chiarisce lo stesso Riccardo Illy: "Il Polo del Gusto entra nella fase più strategica di sviluppo: il prossimo futuro sarà cruciale per la selezione di un socio investitore con la prospettiva della successiva quotazione in borsa delle diverse società operative".

Da questo punto di vista, Macchione è una scelta "all'insegna della continuità, della crescita interna e di una strategia che punta all'internazionalizzazione e alla piena maturità finanziaria, con il collocamento sui mercati." Macchione conserverà la carica assunta esattamente tre anni fa di a.d. di Domori fino alla scadenza naturale, a fine 2021, così come quella di Chairman di Prestat, il Brand di cioccolato fornitore della Casa Reale inglese entrato a far parte del Gruppo illy a marzo 2019. E' lui che, al termine di un percorso di rinnovamento e di posizionamento, ha portato per la prima volta la Domori all'utile e al collocamento sul mercato finanziario dei Minibond Domori (Dicembre 2020). Ha vinto il riconoscimento come migliore CEO per la categoria Food nella premiazione assegnata ogni anno da Forbes Italia. (ANSA).