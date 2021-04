Borsa: Milano gira in calo con banche e energia

(ANSA) - MILANO, 09 APR - La Borsa di Milano (-0,4%) gira in calo dopo un avvio di seduta in terreno positivo. Su Piazza Affari pesano le banche e l'energia mentre avanza Nexi (+1,9%) e Atlantia (+0,8%) riduce il rialzo iniziale. Fuori dal listino principale sale Tod's (+5%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 102 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,71%. Intanto il Tesoro ha collocato tutti i 7 miliardi di euro di Bot annuali offerti in asta, con tassi in calo.

A Piazza Affari scivolano Prysmian (-2,1%) e Cattolica (-2%).

Tra gli istituti di credito in rosso Banco Bpm (-1,8%), Unicredit (-1,4%), Intesa (-0,9%) e Mps (-0,3%). in rialzo Bper (+0,1%) e Creval (+0,4%).

In calo anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-1,2%), Eni (-0,7%) e Tenaris (-0,6%). Rallentano le utility, in linea con l'andamento in Europa. Male Inwit (-1,3%), Terna (-1,1%), Italgas (-1%), A2a e Hera (-0,6%). In rosso Tim (-1,7%) e Mediaset (-1%). (ANSA).