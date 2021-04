Borsa: Asia chiude in calo, pesa la Cina dopo inflazione

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Le Borse asiatiche chiudono in calo, appesantite dalla Cina dopo la diffusione dei dati sull'inflazione. I listini hanno risentito dell'andamento negativo del settore tecnologico con gli investitori che guardano all'andamento dell'economia globale. Resta alta l'attenzione sulla pandemia e sulla campagna vaccinale a livello globale.

Conclude la seduta in territorio positivo Tokyo (+0,20%). Sul fronte valutario lo yen tratta a 109,30 sul dollaro, e a 130,10 sull'euro. In calo Shanghai e Shenzhen (-0,9%), Hong Kong (-1,2%), Seul (-0,4%) e Mumbai (-0,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla produzione industriale di Germania, Francia e Spagna. Previsti anche la bilancia commerciale tedesca e le vendite al dettaglio dell'Italia. Dagli Stati Uniti previsti i prezzi alla produzione e le scorte all'ingrosso. (ANSA).