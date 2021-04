Borsa: Europa in moderato rialzo, attende la Bce

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Le Borse europee viaggiano in moderato rialzo con l'indice d'area, lo stoxx 600, che guadagna quasi mezzo punto con industriali e titoli legati alla informatica in evidenza, deboli energia e finanziari. I listini guardano alle indicazioni di politica monetaria della Bce di metà giornata dopo che le minute della Fed hanno sottolineato che la crisi sanitaria continua a porre considerevoli rischi e che ci vorrà tempo per centrare gli obiettivi su prezzi e lavoro. Tra le singole Piazze Parigi è la migliore (+0,47%). Più caute Londra (+0,31%) e Francoforte (+0,23%) quest'ultima nonostante il rialzo degli ordini di fabbrica in Germania a febbraio. Milano tiene a +0,18% con in luce Saipem (+2,6%) e Nexi (+2%).

Lo spread tra Btp e Bund oscilla sui 100 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,67%. Il petrolio è debole con il wti sotto i 60 dollari al barile. Fronte cambi l'euro sale a 1,1889 sul dollaro. (ANSA).