Borsa: Europa debole in attesa Bce, positivi i future Usa

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Le Borse europee si indeboliscono a metà seduta in attesa della Bce e delle indicazioni di politica monetaria. Lo Stoxx 600, l'indice d'area, guadagna poco più di un quarto di punto frenato soprattutto dai titoli legati all'energia con il petrolio sempre in calo. Il wti viaggia sotto i 60 dollari al barile mentre l'Ice greggio è vicino ai 63 dollari al barile.

Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,31%, Parigi lo 0,45% mentre Francoforte si appiattisce (-0,01%) coì come Milano che cede con il Ftse Mib lo 0,16% a 24.700 punti con le vendite su Unicredit (-2,38%), Banco Bpm (-2,2%), Tim (-1,9%).

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 100 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,66%. I future su Wall Street sono positivi con in agenda una serie di dati macro tra cui le richieste dei sussidi di disoccupazione e l'attesa in serata il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell.

