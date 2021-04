Pmi composito Italia sale a marzo a 51,9 punti, sotto attese

(ANSA) - ROMA, 07 APR - L'indice Pmi composito di Markit Economics, che misura la fiducia dei manager addetti agli acquisti delle imprese, a marzo in Italia è salito a 51,9 punti, dai 51,4 di febbraio. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, spiegando che si tratta del secondo mese consecutivo di espansione e della lettura più alta dal luglio 2020. Le attese degli analisti erano per un'aumento a 52,2 punti. Cala invece a marzo l'indice Pmi servizi, che si attesta a 48,6 punti, dai 48,8 di febbraio, segnando l'ottavo mese consecutivo di contrazione. Le attese erano invece per un rialzo a 49 punti. (ANSA).