Inps: nel 2020 usate solo 40% ore cig autorizzate

Nel 2020 sono stati autorizzati quasi tre miliardi di ore di cassa integrazione tra quella ordinaria e quella in deroga con un indice di tiraggio complessivo (l'utilizzo effettivo delle ore chieste) del 40%. Lo si legge nel Pre-Rendiconto sociale dell'Inps sul 2020 presentato oggi dal Civ che non tiene conto delle ore autorizzate dai Fondi di solidarietà. Nel complesso sono stati autorizzati 1,98 miliardi di ore di cassa integrazione ordinaria con un utilizzo inferiore a 700 milioni e un tiraggio del 35% e quasi 981 milioni di ore di cassa in deroga con un utilizzo di 494 milioni e un tiraggio del 50%.