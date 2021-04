Borsa: Milano sotto tono (-0,08%), giù le banche, corre Nexi

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Seduta chiusa con debolezza a Piazza Affari (-0,08%), in una giornata in cui l'Istat ha presentato una mappa in cui risulta che circa il 45% delle imprese italiane sia strutturalmente a rischio, intanto il Pmi di marzo è risultato in crescita, ma meno delle attese. Dal G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali intanto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha espresso l'attesa per un'accelerazione della crescita nel 2021 e il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ha parlato di un ritiro graduale degli aiuti e di fiducia, nonostante la consapevolezza che ci saranno npl e insolvenze. Sul fronte pandemia, dall'Ema è arrivato un parere che sottolinea i benefici del vaccino AstraZeneca più dei rischi, pur annunciando modifiche al bugiardino e alcuni avvisi in merito. In leggero rialzo l'oro (+0,2%) a 1.741 dollari l'oncia a sera.

Non hanno brillato le banche, con cali per Mps (-1,4%), Banco Bpm (-0,8%), Unicredit (-0,5%), Bper (-0,4%) e Intesa (-0,1%), mentre lo spread è lievemente salito, fermandosi a 101,6 punti.

Peggiore del listino principale Moncler (-2,6%) per il lusso e sono andati male Inwit (-1,8%) e tra i farmaceutici Diasorin (-1,6%). In calo i petroliferi, da Tenaris (-1,5%) a Saipem (-0,5%) e Eni (-0,1%), col greggio in forte discesa a sera (wti -1,9%) a 58,1 dollari al barile. Deboli le auto, da Ferrari (-0,5%) a Stellantis (-0,01%). In ordine sparso l'industria, con guadagni per Leonardo e Buzzi (+1% entrambi), non per Cnh (-1,4%) e Prysmian (-1,2%).

Balzo di Nexi (+3,5%), in linea con i competitor, come Worldline (+2,3%) a Parigi, mentre un report di Oddo sostiene che la prospettiva delle riaperture degli esercizi commerciali dovrebbero via via favorire le paytech. Bene Azimut (+1,5%), A2a (+1,2%) tra le utility e Tim (+0,8%). Fuori dal listino principale netto sprint delle scaffalature di Rosss (+17,6%) (ANSA).