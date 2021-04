(ANSA) - MILANO, 07 APR - Chiusura in rosso, tranne che per Londra (+0,91%) a 6.885 punti, per le principali Borse europee.

La peggiore è stata Madrid (-0,43%) a 8.597 punti, seguita da Francoforte (-0,24%) a 15.176 punti e Parigi (-0,01%) a 6.130 punti. (ANSA).