Borsa: Asia in ordine sparso, Fmi alimenta fiducia ripresa

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Chiusura in ordine sparso per le Borse asiatiche mentre i listini mondiali si mantengono prossimi ai massimi storici, sostenute dalle attese per la ripresa economica, confermate ieri dalle previsioni del Fondo monetario Internazionale, e dalla politica ultraespansiva di banche centrali e governi.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,1%, Seul dello 0,3% e Sydney dello 0,6% mentre Hong Kong arretra dello 0,7%, Shanghai dello 0,3% e Shenzhen dello 0,5%. Poco mossi i future sull'Europa e gli Stati Uniti, in attesa della pubblicazione, questa sera, del Beige book della Fed.

Stabile anche il petrolio, con il Wti che scambia a 59,31 dollari al barile e il brent a 62,7 dollari mentre l'oro avanza dello 0,5 a 1.741 dollari l'oncia. (ANSA).