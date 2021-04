Borsa: Asia in ordine sparso, Hong Kong chiusa, Tokyo -1,3%

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Hanno chiuso la seduta in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, dopo il Ponte di Pasqua che ha interessato solo alcune piazze e che per Hong Kong si protrae fino ad oggi. Tokyo ha ceduto l'1,3% e Shanghai lo 0,05%. In controtendenza Seul (+0,2%) e Sidney (+0,84%), ancora aperta Mumbai (+0,46%). Positivi i futures europei, in rosso invece quelli Usa. Peggio delle stime i consumi delle famiglie in febbraio in Giappone, in rialzo invece a 53,1 punti l'indice Pmi cinese di marzo. In arrivo i dati sulla disoccupazione in Italia e nell'Ue, dove viene diffuso anche l'indice della fiducia degli investitori (Sentix). Dagli Usa sono previsti il Redbook mensile del commercio e, in tarda serata, le scorte settimanali di greggio. Proprio quest'ultimo sale dell'1,4% a 50,47 dollari al barile (Wti). Positivi i metalli a partire dall'oro (+0,51% a 1.733,27 dollari l'oncia), in rialzo il dollaro sull'euro, sulla sterlina e sullo yen. Sotto pressione a Tokyo gli automobilistici Suzuki (-5,32%), Honda (-2,74%) e Subaru (-2,81%) dopo i dati sulle vendita di auto in Cina in marzo. Più cauta ma sempre negativa Toyota (-1,12%). (ANSA).