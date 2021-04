Opec+, aumento graduale produzione in prossimi 3 mesi

L'Opec+ ha raggiunto un accordo per un aumento graduale della produzione di petrolio nei prossimi tre mesi.

L'aumento fra maggio e luglio è stato deciso in risposta alle pressioni interne ed esterne all'Opec+ per la fornitura di più petrolio per la ripresa economica. Secondo quanto riferito dai delegati alla riunione, l'Opec+ aumenterà la produzione di 350.000 barili al giorno in maggio, 350.000 al giorno in giungo e 450.000 in luglio. Con il petrolio a 60 dollari al barile e i prezzi della benzina in crescita, diversi paesi hanno iniziato a fare pressione sull'Opec+ per tenere sotto controllo i prezzi nel timore che una fiammata possa andare a rafforzare le pressioni inflazionistiche già in atto.