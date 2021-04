Covid: 805 imprese Piemonte pronte a ospitare centri vaccini

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Sono 805 le imprese piemontesi che hanno dato la loro disponibilità per contribuire alla campagna vaccinale nazionale, rispondendo positivamente al sondaggio lanciato da Confindustria il 10 marzo scorso.

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa. Un ulteriore grazie va ai presidenti delle associazioni territoriali, così come ai rappresentanti dei Giovani Imprenditori e della Piccola Industria di Confindustria Piemonte. Un lavoro di squadra che ci colloca al secondo posto, a livello nazionale, nel rapporto tra popolazione e imprese disponibili a creare dei centri vaccinali nei loro impianti e uffici. Un risultato di cui possiamo andare fieri" commenta Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte.

Complessivamente sono 1.500 i locali messi a disposizione.

"Il Piemonte potrebbe divenire un hub sperimentale all'interno della campagna vaccinale nazionale per fare accelerare le operazioni di vaccinazione e favorire, anche in questo modo, la nostra ripresa economica. Da alcune settimane stiamo già lavorando a un accordo con la Regione per entrare nella fase operativa non appena avremo le indicazioni dal Governo e poter così contribuire a voltare pagina, dopo questo anno drammatico" prosegue Gay. (ANSA).